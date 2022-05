Romain LEVOT

RSM offre des services sur mesure et pluridisciplinaires (audit, expertise comptable et conseil) aux PME, ETI et grandes entreprises, en France et à l’international. Connecté aux ambitions de ses clients comme de ses collaborateurs, RSM propose aux entreprises et à ses dirigeants une approche sectorielle sur mesure : transversalité, agilité, connaissance des règles et des meilleures pratiques du marché.

En France, RSM est présent à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier et Colmar. Il est le représentant français de RSM International, 7ème réseau mondial (audit, expertise comptable et conseil), présent dans plus de 110 pays. De ce fait, les équipes d’experts de RSM sont en mesure d'accompagner leurs clients dans toutes les phases de leur développement, tant en France qu’à l’étranger.