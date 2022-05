Romain LEBEAU

Diplômé d’un Master en Marketing & Communication – Expertises Data Marketing & Marketing Relationnel – à l’ISEG de Lille, je suis donc à la recherche d’un poste de Business Analyst.



Ayant terminé un stage d’une période de 6 mois – dans le cadre de mes études – à la Direction des ventes SNCF Voyages, j’étais chargé du pilotage et du suivi de l’activité du réseau commercial. J’ai réalisé différentes missions de pilotage pour l’animation des ventes, en mettant en place plusieurs outils d’analyses de la performance commerciale. De plus, j’ai mis en place un projet de segmentation et de scoring client dans le but d’améliorer la connaissance client et la gestion de portefeuille. Par ailleurs, j’ai réalisé des études de benchmark et d’analyse cartographique, ainsi que la création de tableaux de bord et de KPI d’aide à l’analyse décisionnelle. C’est pour cela que je souhaite vivement poursuivre dans ce domaine d’activité.



J’ai également effectué un stage dans la grande distribution spécialisée qui m’a permis de promouvoir de nouveaux produits en collaborant avec la direction régionale du groupe ainsi que la centrale d’achat, puis de mettre en place un programme de fidélisation et de proposer de nouvelles stratégies commerciales dans le cadre du développement de la communication locale. À cette occasion, j’ai pu mettre en pratique mes capacités rédactionnelles ainsi que mon sens de la gestion de projets.



Par ailleurs, mes expériences professionnelles dans le domaine de l’animation prouvent mon aisance relationnelle, mon dynamisme, ma capacité à prendre des initiatives et à travailler en équipe. Ce qui me permet de mettre en avant la créativité et l’innovation pour construire mon projet professionnel. Autant de qualités qui peuvent être importantes pour intégrer votre équipe.



Immédiatement disponible pour vous rejoindre, je reste à votre entière disposition pour convenir d’un entretien dans lequel je vous exposerai plus en détails les motivations.



Mes compétences :

Photoshop

Tourisme

Relationnel aisé

Solutions innovantes

Optimisation de processus

Indesing

Microsoft office

Excel

Créatif

Eco conception

Développement durable

Construction

Analyse de la valeur

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access