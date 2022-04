Guillaume GEERAERT

Je me présente , je me prénom GEERAERT Guillaume je suis âgée de 22 ans .

Récemment diplômé d’un BTS Management des Unités Commerciales, je souhaite poursuivre mes études au sein du cursus de 3ème année «Management Commercial et Marketing » en contrat de professionnalisation. Je désire continuer mon parcours scolaire en alternance car il me semble être un bon moyen pour acquérir à la fois des connaissances théoriques et pratiques, et c’est pour cette raison que j’aimerai poursuivre mon parcours scolaire et professionnel dans ce type de formation. De plus je suis attiré par le management et le commerce. Le contact avec la clientèle, la recherche de la satisfaire ainsi que les responsabilités qui sont accordées m’attirent énormément.



Mes compétences :

SQL

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Access

Ciel Compta

Bug Tracking System

Relation client