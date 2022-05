Vincent GANIVET

Après avoir obtenu une licence de comptabilité (DCG) au lycée Henry Bergson à Angers, j'ai intégré le master IUP Banque Finance Assurance à l'ESEMAP (Ecole Supérieure d'Economie et de Gestion de Patrimoine). J'ai obtenu mon master spécialité Gestion du Patrimoine des Entreprises.



Depuis plus de 2 ans, je suis chargé d’affaires entreprises dans un centre d'affaires ou je gère une clientèle de PE - ME -GE avec l’objectif de développer les relations existantes; de développer de nouvelles relations, tout en maitrisant les risques.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Finance