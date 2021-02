Romain MARCOUX

Expert en cybersécurité, je propose mes services en freelance à des clients finaux et en sous-traitance à des partenaires en manque de ressources ou d'expertise.



Mes compétences : audit, conseil, expertise, étude, gouvernance, intégration de solutions de cybersécurité



Fort de 13 ans d'expérience dans l'IT, dont les 9 dernières dans la sécurité des SI, j'ai acquis une solide expertise à la fois fonctionnelle et technique.



Rigoureux, motivé, doté dune grande capacité d'adaptation et d'un très bon relationnel, j'ai la volonté de répondre aux attentes de mes clients de façon pragmatique et efficace, tout en m'appuyant sur mon expertise.



Mon expérience ma amené à travailler avec plus de 200 entreprises de tous types : de la PME au grand compte (multinationales; OIV, OSE ), de la collectivité locale au ministère.



Mes compétences en détails :

- l'audit : architecture du SI, configuration, sécurité, post-incident

- le conseil, l'expertise, l'étude : accompagnement à l'homologation de systèmes d'information suivant divers référentiels (ANSSI, NIST, LPM, NIS, HDS, PCI-DSS, RGPD )

- la gouvernance : RSSI à temps partagé, assistant RSSI

- la conception d'architecture complexe de sécurité informatique

- l'intégration de solutions de sécurité informatique : pare-feu (Fortinet, Palo Alto, Sophos, Stormshield, pfSense ...), antivirus (McAfee, ESET), bastion (Wallix), SIEM (Splunk)



Pour tous vos besoins en cybersécurité, n'hésitez pas à me contacter.