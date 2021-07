Romain PRIGNON

Avec 6 ans d'expérience dans la conception et le développement d'applications web, j'interviens aujourd'hui en tant que consultant auprès de différentes structures afin de développer de nouvelles solutions numériques.



J'interviens aujourd'hui auprès de Bouquet.ai afin de refondre plusieurs brique du système d'information.



Mon quotidien est régi par des technologies backend telles que Symfony ou node.js pour développer des API REST.

Je privilégie la méthode DevOps et Docker pour déployer la plupart des applications.

Je participe également au développement frontend en javascript à l'aide de framework (reactjs, redux).





J'affectionne particulièrement les méthodologies AGILE pour mener à bien mes projets.



Mes compétences :

Javascript

MySQL

CSS3

Management

Asp.net

Gestion de projet

SVN

JQuery

Apache

GIT

Html5

PhoneGap

Oracle

SQL Server

Symfony2

c#

AngularJS

docker

PHP 5

Agile Scrum

Programmation

Réseau

Web

Informatique

Internet

Référencement