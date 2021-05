J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique en 2008 à l'école Polytech'Nice-Sophia Antipolis. Aux cours de mes diverses expériences, je me suis spécialisé sur le développement d'applications web en PHP (Framework Symfony principalement) et JS (Framework Angular principalement).

Ces derniers temps je suis monté en compétences sur les technologies "big data" dans le cadre de ma nouvelle mission en tant que "lead dev" à M6web.

Même si j'attache beaucoup d'importance à la qualité du code, je sais également faire des compromis pour satisfaire le client. J'apprécie le travaille en équipe.

J'aime bien travailler avec les principes des méthodes agiles et de l'intégration continue.



Mes compétences :

drupal

CSS3

XHTML

JavaScript

Php

Angularjs

CMS

Scrum

Git

Symfony

Java

Hive

Spark

Python