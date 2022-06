J'ai intégré en début d'année le pôle ESG de Paris afin d'y effectuer un MBA Management du Tourisme et de l'Hôtellerie. Six mois de stage viendront parachever cette dernière année de Master, à partir du mois d'août.



Les industries qui m'intéressent à ce jour sont les suivantes: Tourisme (AGV ou OTA, TO généralistes ou spécialistes, réceptifs, OT), Transport (Aérien).



Je suis mobile sur toute la France et à l'international. Doté d'une grande autonomie, énergique, persévérant et créatif, j'attache un soin tout particulier à la bonne réalisation de mes objectifs par l'intermédiaire d'une forte cohésion d'équipe.



Pour en savoir plus à mon sujet, retrouvez mon Curriculum Vitae en ligne sur:



http://www.doyoubuzz.com/romain-raveneau_0





Romain Raveneau.



Mes compétences :

Amerique du sud

Anglais

Asie

Asie du sud est

Business

Business analyst

Espagnol

Español

Hôtellerie

Inglés

Langues

Manager

negociacion

Revenue Manager

Tourisme

Turismo