Romain ROLLAND

Ingénieur passioné par les nouvelles technologies, je conçois des applications pour mobile depuis 2010. Je me suis spécialisé dans le développement iOS (8 ans d'experience), tout en ayant également des compétences en développement Android (2 ans d'expérience).



Depuis ces huit années d'expérience, j'ai ainsi acquis un savoir-faire sur toutes les étapes de création d'une application : de la conception à la publication sur les stores. Ces connaissances portent sur plusieurs aspects tels que la compréhension du besoin du client, le choix de l'architecture, l'optimisation du code, la création de bonnes interfaces utilisateurs (UI/UX), la communication client-serveur ainsi que l'implémentation d'outils et de frameworks azdaptés au besoin (programmation réactive fonctionnelle, base de donnée mobile, communication bluetooth, achats In-App, publicité native, CRM, analyse d'audience, intégration continue, test unitaires et automatiques, A/B testing, gestion de dépendances..).



Possédant un background atypique, je me suis initialement spécialisé dans les secteurs du développement d'applications pour la Réalité Virtuelle et de la modélisation 3D Temps réel. Je possède ainsi une certaine expérience dans ces domaines de par ma formation ( Master 2 Professionnel Modélisation Numérique et Réalité Virtuelle & Master 2 Recherche Ingénierie du Virtuel et Innovation à Laval), mais aussi via l'utilisation, à titre personnel, de Unity 3D et du SDK Google Cardboard. la Réalité Virtuelle et Augmentée, sont des domaines qui me passionnent. Ils sont complémentaires avec le développement mobile et possèdent un gros potentiel en matière d'innovation.



Lors de mes expériences professionnelles, j'ai également eu l'occasion de développer des sites et applications web. Je possède également des connaissances dans les domaines de l'infographie 2D (print et web) ainsi que du montage vidéo.



Mes compétences :

Réalité augmentée

Développement mobile

Virtools

Unity 3D

Réalité virtuelle

Innovation

Opengl

Infographie 2D

Infographie 3D

IPhone / iPad

Agile Development

Web 2.0

IOS development

Ingénieur

Android

Video Editing

Git

chasse aux bugs

JIRA

Jenkins

Objective-C

SWIFT