Romain SILVE

Actuellement Ingénieur Génie Civil en poste chez EDF au Centre d'Ingénierie Hydraulique (Maitre d'Oeuvre EDF), je suis chargé d'affaire GC des barrages et ouvrages hydroélectriques sur le Rhin . De l'étude préliminaire à la réalisation, je suis responsable du pilotage des études et des travaux à mener en synergie avec les concessionnaires-maitres d'ouvrage, l'administration et les entreprises;



Ingénieur issu de l'ESTP (École Spéciale des Travaux Publics) en Filière TP, j’intègre cette école d'ingénieur après les classes prépa (PCSI / PSI). Je sors diplômé en 2014.



Un stage de deuxième année d'école d'ingénieur dans une PME (TECS) de construction d'ouvrages de soutènement m'a aussi permis de développer mes compétences dans la conduite de travaux et le management d'équipes sur le chantier.



Un stage de première année d'école d'ingénieur en Bosnie Herzégovine dans la construction de l'Autoroute Mostar - Sarajévo m'a appris à m'intégrer dans une équipe internationale et à être capable de m'adapter rapidement au travail en langue anglaise exclusive.



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Office

Permis B

Suivi de Chantier

Eurocodes 7

BAEL 91

Robot Structural Analysis

Eurocodes 3

Ingénierie hydraulique

Conception Conduite forcée

OPC

Avant-Projets

Eurocodes 2

Etudes de Faisabilités