Romain SKARBEK

Je suis un diplômé de l'EPSCI-Groupe ESSEC, bilingue français Anglais car ma mère est américaine et mon père français. Je dispose de la double nationalité Franco-Américaine ce qui me permet de pouvoir travailler librement dans toute l'Europe et aux États Unis.



J'ai travaillé en France et aux États Unis sur des projets différents dans différentes entreprises. J'ai fait des études de marchés dans une multinationale, participer au développement et à la croissance internationale de cette même multinationale, gérré plusieurs centres de profits et mis en place la stratégie nécessaire à l'augmentation de leur résultat opérationnel.



J'ai aussi travaillé pour des PME dans le but de développer leur offre et mettre en place une véritable politique marketing. Enfin, j'ai géré jusqu'à 140 personnes dans le monde de l'assurance en triplant les résultat qui m'avait été confié.



Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mes connaissance au profit des personnes en ayant besoin en accompagnant les TPE pour leur permettre d'améliorer leur résultat et leur rentabilité.

J'ai donc créé ma société et rejoint le réseau RIVALIS pour aider ces petites structures à grandir pour s'assurer un futur prospère. Par la même occasion, j'aide le chef d'entreprise à trouver le bon équilibre vie privée, vie professionnelle tout en gagnant en sérénité.



Mes compétences :

Export

Formation

Contrôle qualité

Import Export

Marketing

Service client

Management

Assurance

Gestion d'entreprise