Romain SUCHET

Au sein du Groupe Oneida, Pyksis Communication guide les équipes de direction et épaule les organisations à chaque étape-clé de leur développement grâce à des stratégies de communication maîtrisées et sur-mesure.



Notre cœur de métier recouvre la communication sensible et la gestion de crise, la communication institutionnelle, les affaires publiques, la responsabilité sociétale des entreprises, et la formation professionnelle (www.doct-training.com).



Responsabilité, qualité et réactivité sont les valeurs qui structurent chacune de nos interventions. Nos équipes sont constituées de consultants seniors, experts reconnus de leurs domaines d’activités, disponibles 24/7. Nous garantissons un conseil personnalisé, à forte valeur ajoutée.



Pyksis Communication s’appuie sur un réseau de partenaires privilégiés (avocats, centres d’appel, graphistes) et sur le réseau Oneida à l’étranger permettant ainsi de proposer une offre globale et clé-en-main.





Mes compétences :

Formation professionnelle

Risk management

Gestion de crise

Communication de crise

Organisation et stratégie

Affaires publiques