Romain VERZEAUX

Vous cherchez un expert de l'éco-mobilité ?

Après 10 d'expériences en marketing opérationnel et en vente dans l'automobile au sein de plusieurs entreprises, j'ai acquis de solides compétences au sein de constructeur, équipementiers et distributeurs automobile : Tenneco Automotive, Bridgestone, Chevrolet France, Toyota Sivam, Groupe Emil Frey.



Désormais, je poursuis ma route dans le secteur de l'éco mobilité avec l'ouverture de ma propre société, spécialisée dans la vente/location/réparation de vélo électrique. J'ai ouvert mon magasin de vélo électrique au 40 quai Richelieu à Bordeaux. Je distribue les marques Peugeot, Gitane, Giant, Cannondale, Haibike, Yuba et Urban Arrow.



Mes compétences :

Marketing

Google Adwords

E-commerce

Webmarketing

Gestion de projet