Romaine Christelle BELLA

Jeune, dynamique, disponible, je suis une femme ambitieuse et passionnée par l'informatique documentaire. je suis également accro de la veille informationnelle et technologique.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin des services d'un concepteur, réalisateur et gérant de bibliothèque, centre de documentation, d'archives et de bases de données documentaires; je suis à votre entière disposition.

le travail en équipe, le montage et suivi des projets, la gestion administrative ne me sont plus étrangers.



Cher employeur, faites moi confiance et vous ne serez pas déçu.



Mes compétences :

Conseil en construction, aménagement des bibliothè

Suivi de projet