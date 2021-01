Roman DENIS

Détenteur d'un master 2 obtenu en suivant un cursus en alternance, j'ai été salarié en SSII pendant plusieurs années.



J'ai pris part à de la réalisation d'applications de gestion au sein de différentes équipes pour des clients tel que Royal Canin, en suivant des méthodologies de gestion de projet classiques ou agiles.



J'ai par la suite décidé de suivre ma carrière en Freelance afin d'avoir accès à une plus grande variété de projets.



Depuis 2016, je suis alors intervenu en renfort sur la maintenance corrective du système de facturation du groupe La Poste et j'ai réalisé plusieurs applications en autonomie pour la DSI de l'Ugap.



Je suis dès lors disponible pour participer à la réalisation de logiciels sur mesure dans un environnement .Net, sur place, ou en télétravail.



Mes compétences :

Développement

Analyse

Conception logicielle

Base de données

.NET

Langage c#

Architecture logicielle

Méthode agile

DevExpress