Romuald CHERET

Conscient d’un parcours atypique, j’ai su saisir diverses opportunités. Après une thèse avec pour thème principal de recherche la stabilisation par haute pression, où j’ai enrichi mes connaissances fondamentales, je suis resté attentif et préoccupé à toutes les applications possibles en agroalimentaire. J’ai poursuivi mon parcours par des expériences enrichissantes dans le poste de chargé de projets puis de responsable en recherche et développement dans le domaine des plats cuisinés frais. Actuellement, chef de projet en technologie alimentaire, je m’occupe de développement de procédés, de formulation de produits, d’animation de formations,…sur des secteurs de produits très variés (fruits, légumes, produits carnés, plats cuisinés,...). De plus, je suis responsable d’une unité mixte, dont l’objectif est de valoriser le procédé haute pression, à travers des recherches concrètes appliquées sur les produits. Et cela dans le but in fine, de permettre un transfert technologique plus pragmatique pour les industriels.

La mise en pratique de mes compétences et de mes connaissances scientifiques et techniques, dans les différentes fonctions que j’ai pu exercer, a permis d’enrichir mon savoir-faire.



Organisé, sérieux et persévérant, je mets ces qualités au profit des différents projets que l’on peut me confier pour les mener au mieux.



Mes qualités relationnelles, mes capacités d’adaptation ainsi que mon sens de l’initiative m’ont permis de bien m’intégrer dans les différentes équipes de travail, et de développer un sens du partenariat avec tous les autres services concernés.



Mes compétences :

Technologie Hautes Pressions

Nouvelles technologies

Recherche et développement

Gestion de projets

Agroalimentaire

Alimentaire