Celia CHERET

Mon parcours professionnel est fait principalement d'opportunités et avec ma capacité d'adaptation, j'ai pu acquérir diverses compétences qui me permettent aujourd'hui de postuler dans de nombreux postes. De plus ayant découvert les Ressources Humaines un peu par hasard, j'ai voulu consolider certaines compétences et en acquérir de nouvelles. J'ai donc suivi une formation diplômante BAC + 2 ARH (Assistante Ressources Humaines) que je viens de valider avec succès. Aujourd'hui j'aspire à trouver un travail dans la région Haute-Normandie ou carrément changer de coin et pourquoi pas l'Aquitaine?! Je suis ouverte à toute proposition et disponible de suite...



Mes compétences :

Pack office et outlook

Internet

IBM AS400 Hardware