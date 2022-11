Mr GENDROT Romuald

14, Rue de Patay

45000 Orléans

06 88 34 69 06

romuald.gendrot@orange.fr





Profil: Manager Production Terrain



25 ans d'expérience dans différents domaines industriels, arrivé depuis 2016 dans le Loiret suite à un licenciement économique en Loire-Atlantique, je m'appuie sur un parcours dense, enrichissant et éclectique qui m'a permis dacquérir un large spectre de compétences.



Néanmoins, au cœur de la Cosmetic Valley, iI me manquait les bases industrielles de la pharmaceutique et cosmétique, non acquises au cours de mes expériences ou de mon DUT Chimie : c'est maintenant chose faîte depuis 2016/2017 grâce à l'obtention du titre de TSPCI qui m'a grandement facilité l'ouverture des portes des Unités de Production du Loiret.



En poste depuis fin 2019 chez Merck Santé à Semoy, je souhaite vivement que mon profil étoffé suscitera chez vous un certain intérêt, étant naturellement à l'écoute de nouvelles opportunités.





Mr Gendrot



Mes compétences :

Force de proposition

Persévérance

Gestion du personnel

Gestion de la production

Gestion QSE

SAP

MFG/Pro QAD

Norme ISO 9001

Kanban

5S

FIFO

R389 CACES1-3-5

R386 NACELLE 1A/1B - 3A/3B

Industrie pharmaceutique

Formulation cosmétique