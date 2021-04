Romuald KNOBELSPIESS

Je suis un homme de terrain, ayant l'esprit d'ouverture, la curiosité, aimant le travail en équipe, organisé et rigoureux, bon manager et acteur majeur des moyens à mettre en œuvre en termes d’optimisation et d’objectifs à atteindre dans le respect et l’esprit QHSE.



Mon expérience professionnelle fait de moi le collaborateur opérationnel et efficace dans les taches et responsabilités qui me sont confiées.

Expérience de Chaudronnier-traceur, de Tuyauteur-soudeur, et depuis février 2006 de Superviseur de travaux en maintenance et travaux neufs.

Je recherche un poste de Superviseur de travaux et a cet effet je suis disponible immédiatement.

Je suis mobile géographiquement pour les chantiers en France en Europe et à l'International.





Mes compétences :

Welding

Pipeline

Raffinerie

Punch list

Test pack

Safety

Centrales thermiques

usine d'incinérations

Onshore

Inspection

Revamping

Process control

Construction safety

montage chantier

traitements de déchets