Romuald MERLAND

Fort de mon expérience dans le secteur CHR, RHF, GMS, à la recherche d'un nouveau challenge pour 2019.

Ma connaissance du métier est large et solide et mon savoir faire est reconnu par mes collaborateurs et les professionnels du métier. J'ai atteint et dépassé, dans chacune de mes expériences, les objectifs financiers escomptés. Ma motivation, a favorisé de façon importante, le développement des entreprises pour lesquelles je travaillais. Elle a aussi participé à leur offrir une place solide dans le classement des meilleurs entreprises du secteur. Chaleureux et communicatif, je transmets chaque jour à mon équipe et à mes collaborateurs, mon envie de challenge, de travail et de réussite. A l'écoute et doté d'une forte empathie, je diagnostique avec habilité les besoins, les attentes et les envies. En effet je tends, à prodiguer des services de qualité irréprochable en adéquation avec la demande. Ainsi, il se crée, grâce à l'alliance que j'établi, des relations de confiance basées sur le long terme. Essentielles, ces dernières, sont à la base de la fidélisation et du développement actif d'un portefeuille client. Energique et consciencieux, je manage mon équipe avec dynamisme et exigence et ce afin de leur transmettre à la fois, ma passion du métier et la rigueur imposée par l'envie de réussir et de se distinguer de la concurrence. Enfin organisé et structuré, je veille au bon fonctionnement de l'application de la politique commerciale de l'entreprise, qualité indispensable pour permettre à travers une hiérarchisation des tâches, la bonne santé de l'entreprise et l'épanouissement de l'équipe.



Mes compétences :

Management des ventes

Stratégie commerciale

Management commercial

Suite Adobe

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Linux

Autocad

3D Studio Max