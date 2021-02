Ronan BERTIN-HUGAULT

« Manager en sécurité des systèmes d’information et en gestion des risques depuis près de 4 ans en cabinet conseil, je m’appuie sur 18 ans d’expérience et de solides compétences fonctionnelles et techniques focalisées sur diverses thématiques qui se rapportent à la sécurité informatique afin d’apporter à mes clients un avis éclairé et pragmatique sur les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés.

Au travers des nombreux sujets que j’ai eu la chance de traiter, j’ai pu particulièrement développer mon expertise sur les problématiques de gestion des couples identifiant/authentifiant (authentification forte, identités numériques) et de sécurisation des données sensibles issues ou non de la dématérialisation »



Mes compétences :

MOE

MOA

Sécurité

Gestion de projet

Audit informatique