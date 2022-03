Responsable de secteur multi marchés( agricole et particuliers) en BEAUCE (5 agences) dans l'eure et loir à GROUPAMA CENTRE MANCHE je dois m'assurer du maintien d'une part de marché de +60% et la développer.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Ecoute

Management

Assurance Vie

Assurance