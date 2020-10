Rosa GOMES

Après 8 ans dans un cabinet d'expertise comptable, j'ai poursuivi chez Valeo puis chez Thyssenkrupp Materials France.

En 2019 j'ai décider de présenter le DEC par la VAE, entretien avec la commission passé en octobre 2020.

Je suis née en août 1969.



Ecole primaire du Gandouget (78990), collège des sept mares (Elancourt78), lycée de la plaine de Neauphle, lycée de Sèvres, Université Paris I, Présidente de L'Epcofi (à sa création 88-89) et membre de l'ATSSEC (89-91).



C'est donc forte d'une expérience de plus de 29 ans que je peux contribuer à la réussite de toute entreprise par l'apport d ma forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Pationnée

Fiscalité

Comptabilité

Dynamique

Rigueur

Organisation

Finance

Analyse des besoins

Adaptabilité

Qualité et fiabilité ++