Rose Marie LE DORZE

Travail au cabinet /à distance :

- Expertises énergétiques pour l'habitat (appartement, maison, jardin, environnement)

- Expertises énergétiques pour les lieux de travail ( bureau, commerces, entreprises)

- Elaboration de plans de construction avec les principes du FENG SHUI

- Ateliers. Stages. Séminaires

- Clarification énergétique de lieux



MA DEMARCHE :



Mon travail consiste à vous apporter santé, bien-être, paix et épanouissement à partir de l'étude de vos lieux de vie et de travail.



Le feng shui considère que tout est énergie. Il démontre que si vous améliorez la qualité des énergies dans vos habitats de vos lieux de travail vous agissez favorablement sur votre vie.

Il est avéré que plus nous nous sentons bien dans les espaces que nous occupons, plus notre quotidien s'en trouve amélioré, et ce autant dans notre vie personnelle, professionnelle que familiale.

Afin de vous accompagner vers l'amélioration de votre quotidien et vers un mieux être, je poursuis depuis plusieurs années un travail de développement de la personne. Cette démarche personnelle me permet de pratiquer le feng shui dans une approche en lien avec une forme de psychologie de l'habitat très intéressante pour dénouer les blocages énergétiques.

Dans mon quotidien, j'applique des principes de vie en lien avec la nature, autant dans ma façon de vivre que dans celle d'habiter.

Il me reste ensuite à optimiser les énergies des lieux pour vous accompagner vers un mieux-être.

Ma sensibilité apporte une touche supplémentaire dans le ressenti des atmosphères.



COMMENT JE SUIS VENUE A CHOISIR CE METIER?



Jai grandi dans un environnement baigné de culture orientale et celtique.

Tout naturellement jen ai gardé cet intérêt pour lOrient et les belles choses qui réjouissent encore nos sens et nos cœurs.

Rapidement je comprends que létat desprit de chacun dépend de lenvironnement dans lequel il se trouve; de petites améliorations peuvent apporter de petits bonheurs, qui, cumulés les uns aux autres nous rapprochent du sentiment de bien-être.



MON PARCOURS



Très tôt, mes lectures morientent vers le feng shui et mon intérêt grandissant mamène à suivre différentes formations en la matière.

Depuis 2003, au sein de l'association vers l'éQilibre, je tiens à cœur de vous transmettre mon savoir amélioré de mes différentes expérimentations.



CONTACT



Rose Marie LE DORZE 29170 PLEUVEN

TEL. 06 76 41 02 34

Mes compétences :

Expert Feng Shui depuis 2003

Magnétisme

Géobiologie énergétique