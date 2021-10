Roseline BLANCHOUIN

Comptable unique depuis 2007

Rigoureuse, ordonnée, réservée et dynamique





Mes compétences :

Compta fournisseurs, saisie factures dématérialisées, règlement fournisseurs, analyse grand livre fournisseurs

Etat de rapprochement bancaire

Lettrage et analyse des 42/43

Intégration des écritures de paie en comptabilité

Analyse des charges et produits

Gestion des immobilisations

Vérification de la réciprocité des comptes courants

Gestion du quotidien et administratif

Déclarations fiscales : tva, cvae, cfe...

Contrôle et dépôt des dsn, en soutien vérification de la conformité des dsn avec les bulletins de salaire et mise à jour du paramétrage

Révision des comptes : bilan, écritures de fin d'exercice, liasse fiscale



Logiciels utilisés :

Microsoft Word/excel

Logiciel comptable : navision, Générix, Sage 1000

Logiciel trésorerie : sage

Totem, Elo, Vérfier, Invoke, Anael