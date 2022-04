Jennifer GRELLIER

Travailler dans de grand groupe de renommée national et internationale (Kuehne+Nagel, Dachser et Alinéa) m’ont permis d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles du transport, du supply chain management et de la distribution.



Organisée, rigoureuse, force de proposition, maîtrisant parfaitement l’anglais, ainsi que les outils informatiques, je suis opérationnelle rapidement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Logistique

Management

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

IBM AS400 Hardware