Fort de 10ans d'expériences en gestion de projet et organisation logistique, je suis aujourd'hui à la disposition du particulier et du professionnel qui souhaite se faire accompagner dans son projet de travaux. Définir ensembles les meilleures solutions pour votre maison et trouver les professionnels adaptés à vos besoins font partie des compétences que je met à votre disposition.