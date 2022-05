Laurie HOCHEDEZ

Après une première expérience en tant que responsable Transport et Plateformes extérieures chez Valeo au cours de laquelle j’ai pris en charge la responsabilité de divers projets logistiques, j’ai décidé de compléter mon parcours d’une dimension plus technique. J’ai ainsi évolué au poste d’ingénieur Méthodes dans le secteur de l’Electronique où j’ai développé mes compétences en industrialisation. Aujourd'hui, j'occupe le poste de coordinatrice Méthodes-Projets. Je coordonne et anime une équipe qui assure la validation des process au cours du développement des nouveaux projets.



Mon goût pour la recherche de productivités, l’analyse, mes qualités de travail en équipe et mon sens du relationnel ont été des éléments déterminants pour réussir ces différentes missions.



Mes compétences :

Gestion de projet