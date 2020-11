Jessica HEDEVIN

Mes compétences:

- Mener des négociations internationales de manière efficace tout en assurant une relation stable (français - anglais - espagnol + apprentissage de l'italien)

- Mise en compétition des fournisseurs via les enchères en ligne

- Rationalisation des coûts au sein d'un processus industriel et synthèse des résultats obtenus

- Développement de composants mécaniques et mécatroniques au sein d'une équipe



Mes qualités:

rigueur, organisation, ténacité



Systèmes maîtrisés:

SAP, SRM, Commerce One, Ariba, SynerTrade



