Rousseau CAROLE

J'ai commencé chez Dachser janvier 1998, en tant qu'employé service client, suivi d'un client important De Dachser/Graveleau 94400 Vitry Sur Seine. Puis en 2000 responsable service client arrivage . Ce site m'a apporté une grande expérience professionnelle, et une grande richesse sur le plan socio culturel.

J'ai quitté la région parisienne au bout de 7 année, et suis actuellement depuis 2005 chez Dachser Niort en tant que responsable administrative.Je traite les litiges, règles les aléas du transport rencontrés par nos clients.Je supervise le ssq départ et arrivage.



Mes compétences :

communicative

dynamique

Motiver