Roxane RUIZ

Responsable associative dans le secteur de la dépendance : manage une équipe de 15 personnes, gère l'activité quotidienne de l'association, développe de nouveaux services en local (recherche de partenariats), travaille en réseau au niveau national....., et ceci, en lien avec le conseil d'administration.

Polyvalente, dynamique et bon relationnel.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Qualité

Gestion des ressources humaines

Management d'équipe

Management de projet

Relations publiques

Relation client