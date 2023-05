Ruben DIAZ

Mes missions m'ont demandé un travail pointu dans un environnement Européen. J'ai dirigé techniquement des projets d'envergure internationale pour des enseignes Françaises. De ce fait je maîtrise l'anglais très correctement et je suis bilingue espagnol.



Quelques exemples des Projets :

*Le changement de système d'encaissement pour l'Espagne, le Portugal, la Belgique et Luxembourg

environ 250 points de ventes..

*La mise en production d'un anti-virus sur l'ensemble des points de vente en Europe.

environ 1500 points de vente

*Le changement de monétique vers la monétique intégrée pour l'ensemble des points de vente en France.

environ 700 points de vente.



Je possède une expertise Retail étendue permettant la compréhension des enjeux et des étapes d'un développement logiciel (aspects techniques, fonctionnels, managériaux). Ceci depuis le Front-Office (Terminaux points de vente, monétique) jusqu'au Back-Office .



Mes compétences :

Encaissement

Management de Projet

Winstore

Communication

Winshop

Flexpoint

Tcpos

BlueRunner