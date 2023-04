Ruben ESCANDON MORO

Outils et Systèmes d’exploitation



Systèmes : Windows Server 2012 R2, Linux Debian.

Serveurs : AD, Exchange 2010/2013, Sharepoint 2010/2013, WSUS, RIS/WDS, TS RDS Gateway, OpenLDAP, OTRS, GLPI, OCS NG, Postfix.

Bases de données : Oracle10g, SQL Serveur 2005, MySQL et Informix V7 (notions).

Sécurité et Adressage : Cisco ASA, PFSENSE, DELL SonicWall, VPN (SSL, IpSec), ACL, VTP, VLAN, Trunck, HSRP, VRP, Switching, HA Proxy, VIRCOM, SOPHOS.

Qualité : ITIL, ISO 20000, ISO 27001-27002.



Langues

Espagnol (BAC scientifique).

Anglais (lu, écrit, parlé).