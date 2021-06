Notre métier consiste à accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine



Nous avons développé des pôles dexpertises, patrimonial, juridique financier, immobilier et assurance pilotés par des spécialistes en interne.



Nous sommes indépendant, ce qui nous permet de sélectionner sur le marché les solutions qui nous semble les plus adaptés à chaque client



Vitalepargne est un groupe composé dune trentaine de collaborateurs (1/3 dexperts spécialisés, 1/3 de fonctions supports, 1/3 de CGP).



Le rôle du conseil en gestion de patrimoine (CGP) est dêtre au plus prêt du client, de sassurer de la parfaite connaissance de sa situation , de ces attentes, de la mise le œuvre des solutions et du suivi régulier de chaque situation afin doptimiser et adapter la stratégie dans le temps.





Ruddy LASALLE - Associé

Fixe: 05 56 38 03 02

port: 06 47 85 05 11