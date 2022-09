Rudy RIGUTTO

En quelques lignes, voici mon parcours professionnel :

engagé dès ma sortie du service militaire en qualité de technicien électronicien dans un petit groupe VECOMO (à Bruxelles) en 1987 où j'ai pu bénéficier d'une première expérience professionnelle dans le domaine de l'électronique analogique et digitale, plus précisément le contrôle et la réparation de cartes électroniques.

Fort de cette première expérience, j'ai pu participer en Suisse au placement d'un système d'accès par carte magnétique pour le Centre Européen de Recherche Nucléaire.



J'ai ensuite rejoint la société SCHNEIDER ELECTRIC (à Bruxelles) en 2001 comme technicien de laboratoire où différents tests étaient effectués sur des équipements électriques.



Désireux de retrouver le domaine électronique, j'ai rejoint le groupe TECHNORD (à Tournai) en 2002 en tant que technicien électronicien pour équipements médicaux.

J'ai rejoint ensuite l'équipe de recherche et développement où je participais aux tests et montage de nouveaux produits notamment en partenariat avec la société MACOPHARMA et BAXTER. Au mois de juillet 2008, notre cellule a subi une importante restructuration et me voilà contraint à rechercher d'autres défis.



J'ai été engagé ( en juin 2009) en qualité de technicien de mise au point chez THALES ALENIA SPACE ETCA à Charleroi au département avionique où je m'occupais de tests et de mise au point de module de gestion d'énergie. J'ai participé au développement de projets comme ARSAT, SENTINELLE, GALILEO et CSO.



Je suis actuellement engagé chez LOGIPLUS en qualité de technicien responsable du service après-vente où je profite à parfaire mes connaissances dans le domaine électronique ferroviaire.



Il faut dire que j'ai balayé plusieurs secteurs dans le monde de l'électronique.

J'ai pour le moment 59 ans et une expérience en béton !

Toujours prêt à relever un défi alors n'hésitez surtout pas à me contacter !