Rui GONÇALVES

ARCHITECTE D.P.L.G.

URBANISTE

Formé en urbanisme et en bâtiments basse consommation (B.B.C.)

Inscrit à l’ordre des architectes : Affiliation Nationale numéro 074052 – Activité libérale en nom propre



* 25 ans d’expérience dans toutes les phases de conception et de maîtrise d’œuvre, en projets de logements, de bureaux, centres commerciaux, établissements scolaires, hôpitaux, bâtiments industriels et agricoles

* Expert en bâtiment: Expertise et assistance technique lors de procédure judiciaire

* Expert en accessibilité handicapés: Réalisation de diagnostics, dossiers Ad'AP & attestations de conformité à l'accessibilité

* Assistance technique avant achat immobilier (réalisation d’audits - Due Diligence Technique)



Mes compétences :

Architecture

Développement durable

Urbanisme

Architecte

Expertise technique

Audit

Technique

Expertise judiciaire

Accessibilité aux personnes handicapées