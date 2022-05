S. G.damien AGUEH

Technologue Agro-Alimentaire, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du secteur publique d'encadrement des producteurs.

- Responsable Communal pour la Promotion Agricole de la Commune de TOFFO au Bénin de juillet 2004 à Avril 2009

- Responsable Communal pour la Promotion Agricole de la Commune de ZE de mai 2009 à octobre 2010.

Actuellement Chargé d'Appui au Conseil Agricole à la Direction des Innovations, du Conseil Agricole et de la Formation opérationnelle (DICAF) du Ministère de l'Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP) au Bénin.

Marié et père de plusieurs enfants.

Maîtrise parfaite de presque toutes les dialectes parlées au Sud du Bénin.



Mes compétences :

Agronomie

Conseil

Conseil agricole

Coordination

Coordination de projets

Formation

Formation des adultes

PROGRAMME

Recherche

SUIVI EVALUATION

Technologie Alimentaire

Vulgarisation