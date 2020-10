Roch Sosthène NEPO

Cadre dirigeant en mobilité internationale, notamment pour le compte d'un important groupe en pleine expansion en Afrique, je suis un passionné du management (développement personnel, conduite des hommes et management des organisations) que j'ai étudié et pratiqué pendant plus de deux décennies dans des contextes variés. Fort de ce portefeuille de compétences, j'entends désormais apporter ma modeste contribution à l'amélioration des performances globales des organisations et des dirigeants de tous horizons pour leur permettre de mieux faire face aux innombrables défis du troisième millénaire :



• en faisant rimer efficacité et convivialité pour donner à la ressource humaine la place centrale qui lui revient dans tout processus de gestion ;



• en rationalisant davantage les politiques, procédures et pratiques en vigueur afin de mieux les articuler avec, d´une part, les orientations stratégiques des organisations et d´autre part, les impératifs du développement humain durable et de l’éradication de la pauvreté ;



• par le culte de l'excellence et de l'anticipation.





Au plan académique, je prépare actuellement un "Ph.D. in Leadership and Mastery of Change". Par ailleurs, je suis membre de plusieurs réseaux et mouvements associatifs à caractère international.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Leadership

Développement personnel

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Management

Coaching

Immobilier

Marketing