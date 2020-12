Yao MÊDEHOUEZE

Pour toutes fins utiles,j'ai fait la faculté des sciences et techniques option physique - informatique à l'université d'Abomey-calavi dans mon pays (le Bénin). Passionné de l'outil informatique, j'ai pas mal d'expériences dans l'internet avec la maîtrise de windows,word et autres.

De même, je suis professeur des sciences physiques des lycés et collèges. Par ailleurs ,je suis un intégrateur HTML et suis prêt à accepter tout poste répondant à mon profil.

Par ailleurs, j'ai fait aussi les études à la faculté des lettres arts et sciences humaines précisément dans le département de psychologie.

Je suis disponible pour tout poste que vous jugerez utile de me confier.



Mes compétences :

Intégration HTML

Maîtrise de l'Informatique

Maitrise de l'internet

Microsoft Word

Microsoft Excel

Rédaction web

Enseignement de physique

Stratégie de communication

Psychologie de développement

Réseaux sociaux