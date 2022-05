Manager disposant d'un Master 2 Management et Direction des Ressources Humaines à l'IGS Lyon, je souhaite accéder à un poste Management de B.U ou de Centre de Profits.



Mon expérience de Manager et de redéploiement de la Stratégie Économique et RH de l'Entreprise me confèrent un atout majeur :

- Assurer les objectifs économiques et humains

- Orienter l'Entreprise et ses décideurs sur les actions les plus pertinentes en lien avec les potentiels internes

- Réajuster la Stratégie et les orientations internes

- Baromètre permanent du climat social et capacité à diagnostiquer en amont les "secousses internes" de manière à les contenir et les "traiter" de manière préventive

- Appuyer, conseiller, guider, orienter les opérationnels et faire remonter des attentes, propositions, projets ; ceci permettant d'être dans un processus d'amélioration continu



Homme de dialogue disposant d'un leadership et d'un charisme naturel ayant un attrait fort pour la gestion humaine des Ressources ; je dispose d'une lecture fine et forte des Politiques et Stratégies Managériales. Je suis ouvert à une mobilité.



Je dispose évidement d'une expertise du champ du logement, de l'hébergement ou encore l'immobilier du type O.P.H, Bailleurs Privés. Je peux occuper des fonctions de Direction, de Direction d'Exploitation ou encore de Direction d'Agence.



Ouvert d'esprit, créatif, disponible, attiré par le challenge ; je souhaite relever un nouveau défi et mettre en œuvre mes compétences dans une entreprise humaine, ambitieuse, agile.



Mes compétences :

REDEPLOIEMENT DE LA STRATEGIE ENTREPRISE

MANAGEMENT ETHIQUE ET RESPECTUEUX DES PERSONNES

DEFINITION et MISE EN OEUVRE d'UNE POLITIQUE RH

GESTION DYNAMIQUE DES COMPETENCES

CONDUITE DU CHANGEMENT

POLITIQUE DE RECRUTEMENT

CLASSIFICATION DES EMPLOIS - REMUNERATION

FORMATEUR INTERNE ET ASSESMENT DES MANAGERS

QUALITE DE SERVICE ET SATISFACTION CLIENT

EXPERTISE SECTEUR LOGEMENT ET HEBERGEMENT