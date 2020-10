Sabine COMÈS

Communication visuelle : charte graphique globale.

Tout travail graphique, photographique, illustratif.

Création de votre identité visuelle (déclinable en print et digital).

Déclinaison de votre charte sur supports papier, électroniques, stands et vitrines, etc.

Webdesign. Pictos personnalisés. Mise en page pour éditions professionnelles. Déclinaison cohérente de votre image.

Je parle français, anglais et j'ai des notions de breton.

30 ans d'expérience en France et USA. Basée en Bretagne durant 15 ans, puis récemment revenue m'installer en Catalogne (66) je travaille toujours avec les USA à distance.



Parmi mes clients (publics ou privés) :

> BBright > Bâtiments Durables > Cimtech > TiBot > Association Anne Boivent > Skol an Emsav > Lumiscop > Kerlink > Studio Santé Nedeleg > Coton Grillé > Texier > Gontard > Rennes Atalante > Astellia > Ar Redadeg > Embannaduriou > Terre des Arts > CCIB Rennes > Fédération de Pêche 35 > Paul Molac (Député) > EURIMEX > CFDT > Hockey-sub aquatique (FFESSM) > Cap Lorient > Bellevue Art Museum > Mountain Safety Research > CRES > Start air > DivYezh, Diwan, Divskouarn > école Ty Bugale > Solstice > Bien dans sa Tête > Institut Urcun > Kertrucks > Troc Mod Homme > Réseau EGC > ASPO > Densatil > Zellerbach Paper > CimTech > ArxArceo > Le Chouch'Rennes > Pompiers de Rennes > AXE > Reinsurance Solutions Inc > Esli > ergoConceptions > BAUGHT Enterprises > Human Interface > Literie Duault / Stanlatt > Terre des arts > Skeudenn Bro Roazhon > AB Services > Le Peuple Breton > Amadeus System > Cie Zéphyr > Technology Laboratory > Rose Ravalement > Suarton, etc.



Mes compétences :

Arts plastiques

Création

Communication

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Logos

Publicité

Chaîne graphique

Graphisme

Gestion de projet

Identité visuelle

Web design

Dessin