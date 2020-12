Thérapie Psychomotrice en cabinet libéral (Villeurbanne), auprès dadultes souffrant de troubles de limage et de linvestissement du corps (fertilité, sexologie, conduites alimentaires, anxiété, douleurs chroniques et gériatrie).

Je propose des séances individuelles ou en couple, ainsi que des ateliers de travail corporel en groupes restreints.

Je suis en liens avec des centres de Procréation Médicalement Assistée, des gynécologues, des psychiatres, sexologues, neurologues et diététiciens.