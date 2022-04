Karine COTTAREL

J’ai une vingtaine d’années d’expérience professionnelle et mon cœur de métier est celui de psychologue du travail, formatrice, Durant, mon activité professionnelle, j’ai eu à maintes reprises l’occasion d’accompagner des personnes dans leur évolution professionnelle,



J’ai exercé dans des secteurs très différents : BTP, collectivités territoriales, associations d’insertion, ministère de la défenses, service à la personne, santé ....



Mon chemin de vie m’a amené à me former sur la fin de vie et le deuil. Aujourd’hui, je propose mes services au sein de structures, d’institutions ou d’entreprises confrontés à ce type de problématiques dans le cadre de leur travail. mais aussi en accompagnement individuel au sein de mon cabinet.

Mes missions peuvent se déroulées sous différentes formes : actions ponctuelles, formation ou accompagnement individualisé.



Mes compétences :

Animation de formations

Accompagnement

Ingénierie de formation