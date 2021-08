Sabine MICHELET (DELAFORGE)

Après 10 années d'expérience industrielle chez ATI Electronique (connectique industrielle pour le militaire, l'aéronautique, le spatial), j'ai suivi mon mari en Région Centre où j'ai mis mes compétences au service d'une entreprise du Groupe Imérys qui réalise des produits en céramique technique. J'ai tout d'abord occupé le poste de Responsable Qualité puis assuré la Co-Direction Industrielle suite au départ du Directeur de Site. L'usine John Deere de Saran m'a offert une toute nouvelle expérience, suite à la délocalisation de la production que j'avais précédemment en charge. J'ai pu évoluer au sein du site de Saran pendant plus de 14 ans en Qualité et en Production, parfaire mes compétences, notamment dans le management de projet et le travail en équipe. J'ai également pu développer les membres de mes équipes et participé à des projets passionnants. N'ayant pas trouvé ma place dans la nouvelle organisation de la Compagnie, j'ai souscrit au Plan de Départ Volontaire dans le cadre d'un PSE. Forte de plus de 30 années d'expérience en milieu industriel, je suis à la recherche d'un emploi dans une entreprise dont je partage les valeurs.



Mes compétences :

Qualité

Amélioration Continue

Coaching

Gestion de projet

Management

Management par les processus

Sécurité

Travail en équipe