Sabrina ABDELHADI

Mon parcours se défini essentiellement par l'accompagnement de la stratégie de développement commerciale de l'enseigne, particulièrement sur les marchés de la beauté, des accessoires et de la mode.

Mes principales missions sont :

D'encadrer, animer, former et recruter les équipes de vente du magasin (90 à 200 collaborateurs/démonstrateurs). Il s'agit également de détecter les potentiels et de faire monter en compétence les collaborateurs.

De contrôler et gérer les indicateurs de résultats, de définir et mettre en œuvre les plans d'action de développement du CA.

Garantir l'excellence en terme d'accueil et de servicede l'image et du visuel du magasin ainsi que le bon respect des procédures.

Garantir la gestion des inventaires et de la démarque inconnue.



Mes compétences :

Luxe

Marketing opérationnel

Accessoires

Management commercial

Mode

Relation fournisseurs

Management

Stock management

Retail

Parfums/cosmétiques