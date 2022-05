Mickael GUERTON

- Études d'opportunité pour les nouvelles implantations, analyse du marché, business case, négociation et prise à bail.

- Arbitrage des actifs immobiliers retail, bureaux et logements, sale and leaseback,

- Requalification des immeubles vacants

- Supervision des expertises immeubles d'exploitation,

- Assistance à l' optimisation des coûts immobiliers des filiales Société Générale (France),



Autres projets réalisés (postes précédents) :

- Coordination des études immobilières pour le réaménagement et la création de 50 agences bancaires BNP PARIBAS IMEX : obtention des P.C/DT, droits privés, lancement D.C.E et passation des marchés.

- Analyse et refonte des processus internes de contrôle des honoraires travaux

- Audit de la gestion locative des galeries marchandes CARREFOUR (CHAMPION et 8 à 8)

- Cession d'actifs tertiaires (DANONE EAUX FRANCE et LU),

- Gestion de projet d'aménagement tertiaire et transfert du nouveaux siège du Groupe DANONE



Mes compétences :

Immobilier

Real estate

Conseil