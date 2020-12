Sabrina BELO

Professionnelle dans le domaine RH et Paye au sein de PME, mes expériences m'ont permis d'intervenir sur l'ensemble de la fonction, de développer ma technicité, de devenir une experte RH et référente Paye accomplie.



Cette expertise RH me permet aujourdhui daccompagner et conseiller les entreprises sur lensemble de leurs problématiques RH ; en matière de Conformité règlementaires et sociales, de Gestion du Personnel, de Paie et Politique de Rémunération, de Formation, de Recrutement, de Gestion des contentieux, de Gestion des IRP