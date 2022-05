Suite à une reconversion professionnelle, mon projet professionnel est d’intégrer un service RH en tant que Gestionnaire de Paie pour mettre en oeuvre les connaissances nouvellement acquises et mettre à profit de l’Entreprise mon savoir-faire et savoir-être.



Mes compétences :

Paie et administration du personnel (en théorie)

Animation d'équipe

Gestion commerciale

Gestion de la relation client