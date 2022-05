Sabrina BERNARD

Etant actuellement en formation d'assistante de direction à l'AFPA, je recherche un poste d'assistante de direction. Je souhaiterais un poste polyvalent car j'aimerais mettre en pratique mes compétences d'assistanat, comptables, logistiques.



Mes compétences :

Traitement, organisation et partage de l'informati

Communication externe

Outil de pilotage

Communication interne

Communication évènementielle

Rédiger une annonce pour une offre d'emploi

Préparer les élèments variables de paie

Google Forms - Emailing

Organisation d'évènements, de réunion

Ecritures comptables

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des commandes

Rapprochement bancaire

Coordination de projets

Budget prévisionnel

Elaborer et mettre en oeuvre une procédure

Accueil physique et téléphonique