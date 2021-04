Sabrina BILLET

KPMG en Nord Pas-de-Calais et Picardie



Grâce à la densité de son réseau dimplantation, KPMG est présent dans 18 villes dans la

région Nord Pas-de-Calais et Picardie et offre un service de proximité à ses 9000 clients.



KPMG est présent sur tous les segments de marchés :

- les petites entreprises : artisans, commerçants, professions libérales, dont plus de 4 500 ont moins de 10 salariés

- les groupes familiaux, les PME et le secteur non marchand : notre part de marché dans les PME dans la région dépasse les 20%

- les grandes entreprises : sociétés cotées, banques, assurances qui bénéficient dune implantation régionale, nationale et internationale.



KPMG en région Nord est particulièrement présent auprès de la profession libérale, notamment médicale et officinale, des artisans et petites entreprises du BTP, des professionnels du Tourisme, Hôtellerie Loisirs, du commerce et e-commerce. Une équipe dédiée accompagne également les agriculteurs fortement implantés sur les régions agricoles du Cambrésis, Artois, Hainaut, Boulonnais, Flandre intérieure et maritime. Une équipe spécialisée suit aussi tout particulièrement la filière des bateliers dont Douai est un point dancrage important sur la région Nord.



KPMG en France

KPMG, membre du réseau KPMG international est le premier groupe français de services pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, conseil, droit et fiscalité). Il emploie 7 980 salariés dans 217 implantations, au service des sociétés cotées et groupes internationaux, des PME, des groupes familiaux, de l'économie sociale et solidaire et des collectivités publiques.

En France, KPMG accompagne ainsi 70 000 clients parmi lesquels :

- 200 sociétés cotées ou faisant appel public à l'épargne dont 90% des sociétés du CAC 40

- Prés de 30% des PME de plus de 50 salariés

- 6300 associations et entités du Secteur Non Marchand

- 47 000 créateurs, artisans, TPE et professions libérales

- 6000 références dans les collectivités publiques



Grâce à ses équipes dédiées, KPMG apporte son expertise dans la gestion administrative et sociale du personnel (paies, déclarations, audits, formations et toutes prestations relatives au domaine social) ainsi que dans le droit des sociétés.







